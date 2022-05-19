После санкций Запада Россия будет продавать нефть в Мали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Мали Абдулаем Диопом поставки пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов. Об этом сообщают российские СМИ.
Лавров подчеркнул, что потребность Мали в этих товарах стала особенно острой после введения Западом санкций.
"Мы знаем, что такое санкции не понаслышке, и можем с уверенностью сказать, что они не помогают достичь тех целей, о которых заявляют организаторы подобного нелегитимного санкционного давления", — заявил российский министр по итогам встречи.
Абдулай Диоп поблагодарил Москву за поддержку и "эффективную помощь" в вопросах безопасности.
Кроме того, стороны отметили позитивную динамику военных и военно-технических связей.