После санкций Запада Россия будет продавать нефть в Мали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Мали Абдулаем Диопом поставки пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов. Об этом сообщают российские СМИ.

Лавров подчеркнул, что потребность Мали в этих товарах стала особенно острой после введения Западом санкций.

"Мы знаем, что такое санкции не понаслышке, и можем с уверенностью сказать, что они не помогают достичь тех целей, о которых заявляют организаторы подобного нелегитимного санкционного давления", — заявил российский министр по итогам встречи.