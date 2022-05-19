Друг Путина Шредер ушел из «Роснефти»

Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти", сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

"ПАО "НК "Роснефть" информирует, что господа Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании", - говорится в сообщении.

"Роснефть" с пониманием относится к решению Шрёдера и Варнига и благодарит их за неизменную поддержку, отмечается в сообщении.