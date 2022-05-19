Россия готовит договор о биологической безопасности с Азербайджаном

У России есть четыре меморандума по вопросам взаимодействия в сфере биологической безопасности - с Арменией, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменией. Еще с четырьмя соседними странами - Азербайджаном, Беларусью, Казахстаном и Киргизией - разработка таких документов ведется и "находится в очень высокой стадии готовности". Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает ТАСС.

Вице-спикер считает, что Россия сможет пресечь возможность развития программ США по разработке биологического оружия на территории третьих стран.

По мнению Косачева, в Москве рассчитывают "на то, что, когда работа будет завершена и правовое поле приобретет всеохватывающий характер, мы пресечем возможность развития подробного рода программ на территориях третьих стран".