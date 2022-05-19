Глава МИД Израиля ведет переговоры без ведома премьера
На фоне кризиса в коалиции министр иностранных дел Израиля Яир Лапид ведет интенсивные переговоры с партией «Объединенный список» и депутатом Ахмадом Тиби о финансировании строительства дорог в арабских населенных пунктах в обмен на сотрудничество в кнессете, сообщает израильское издание «Детали» со ссылкой на радиостанцию «Кан решет бет».
Согласно сообщению, премьер-министр Нафтали Беннет не был проинформирован о переговорах и их деталях.
Переговоры ведет заместитель генерального директора канцелярии сменного премьер-министра Наама Шульц, которая работает с министерствами транспорта и финансов, чтобы утвердить просьбу Тиби. Депутат требует на проект 200 млн шекелей.
«Правительство Израиля в настоящее время работает над восстановлением заброшенной инфраструктуры по всей стране. Это наша работа, и, в отличие от предыдущих правительств, мы ее выполняем», - передает канцелярия Лапида.