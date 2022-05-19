В пятницу, 20 мая, в рамках 132-го заседания Комитета министров Совета Европы в Турине министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Северной Македонии Буджаром Османи, сообщили haqqin.az в ведомстве.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем существующих отношений между двумя странами, а также согласовано продолжение диалога исходя из механизма политических консультаций в направлении дальнейшего развития отношений. На встрече было отмечено наличие широкого потенциала для развития экономических связей между Азербайджаном и Северной Македонией и важность его использования.

Проинформировав своего коллегу о последней ситуации в регионе, министр Байрамов рассказал о тяжелых последствиях агрессивной политики, проводимой Арменией против Азербайджана около 30 лет, а также о новой ситуации в регионе после второй карабахской войны.