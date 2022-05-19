В Азербайджане будет разработана стратегия электронного здравоохранения

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией во главе с руководителем Практики в области здравоохранения, питания и народонаселения Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Таней Дмитраченко, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирным банком, самым влиятельным мировым финансовым институтом. Отметив, что использование цифровых технологий является основой реформ в системе здравоохранения, Теймур Мусаев подчеркнул, что усовершенствование системы здравоохранения является приоритетным вопросом для Азербайджана.