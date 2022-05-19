В Азербайджане будет разработана стратегия электронного здравоохранения
В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией во главе с руководителем Практики в области здравоохранения, питания и народонаселения Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Таней Дмитраченко, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.
Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирным банком, самым влиятельным мировым финансовым институтом. Отметив, что использование цифровых технологий является основой реформ в системе здравоохранения, Теймур Мусаев подчеркнул, что усовершенствование системы здравоохранения является приоритетным вопросом для Азербайджана.
По словам министра, регулярные встречи Министерства здравоохранения с миссиями Всемирного банка придают мощный импульс укреплению сотрудничества: «Каждая встреча приближает нас к главной цели - усовершенствованию стратегии электронного здравоохранения Азербайджана».
В свою очередь Таня Дмитраченко, подчеркнув плодотворное сотрудничество между Всемирным банком и Азербайджаном, выразила поддержку реформам, проводимым в азербайджанской системе здравоохранения.
Затем делегация Всемирного банка представила проект «Разработка Национальной стратегии информации здравоохранения Азербайджана на 2022-2026 годы».
В ходе встречи, прошедшей в конструктивной и дружеской атмосфере, стороны также обсудили реализацию проекта технической помощи в развитии стратегии электронного здравоохранения в Азербайджане.