МИД Швеции: Мы первыми после Турции включили ПКК в список террористов

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в ответ на критику со стороны Анкары напомнила, что королевство стало первым государством после Турции, признавшим Рабочую партию Курдистана (ПКК) террористической организацией.

"В связи с широко распространенной дезинформацией о Швеции и ПКК мы хотели бы напомнить, что шведское правительство Улофа Пальме первым после Турции включило ПКК в список террористических организаций уже в 1984 году. ЕС последовал этому примеру в 2002 году, когда Анн Линде была министром иностранных дел Швеции. Эта позиция остается неизменной", - написала она в Твиттере.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 18 мая, что в Анкаре не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности, к ПКК. Аналогичное заявление Эрдоган сделал 16 мая, отметив, что выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в связи с отказом этих стран выдать Турции лиц, причастных к деятельности ПКК.