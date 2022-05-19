Иран использует гражданские авиарейсы в Дамаск и Бейрут для поставок "Хезболле" компонентов современных вооружений, сообщает newsru.co.il со ссылкой на израильский Ynet.

В статье Элиора Леви со ссылкой на источники в израильской разведке говорится, что этот канал контрабанды оружия используется активистом "Хезболлы" по имени Сид Рада Сафи ад-Дин, мужем дочери Касема Сулеймани (бывшего командующего иранским спецподразделением "Кудс"- ред.). Зачастую компоненты вооружений провозятся в ручной клади, иногда отправляются багажом из Тегерана в европейскую страну, а оттуда в Дамаск или Бейрут.

Согласно информации, речь идет о предметах, которые при досмотре трудно определить как компоненты вооружений.

Отмечается, что Сид Рада Сафи ад-Дин является сыном председателя исполнительного совета "Хезболлы" Сида Хашэма Сафи ад-Дина. В публикации утверждается, что несколько раз в месяц он летает из Ливана в Иран к своей жене, используя пребывание в Исламской республике для получения и дальнейшей перевозки компонентов вооружений.