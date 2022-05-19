Али Асадов на заседании СНГ: "Азербайджан ждет полного выполнения Арменией обязательств"

В ходе своего выступления А.Асадов выразил уверенность в том, что сложившиеся за долгие годы тесные контакты на различных уровнях, а также положительный опыт совместной работы будут и в дальнейшем способствовать эффективному сотрудничеству в рамках СНГ.

В режиме видеоконференции состоялось заседание Совета глав правительств СНГ, в котором принял участие премьер-министр Али Асадов. В ходе заседания состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня.

А.Асадов привлек внимание членов Совета к постконфликтной ситуации в регионе. Отметив, что конфликт остался в прошлом, премьер-министр еще раз выразил приверженность Азербайджана миру, стабильности и прогнозируемости.

«Наша политика весьма открыта и ясна. Мы открыты к конструктивному диалогу, совместной работе с целью превращения Южного Кавказа в регион мира, сотрудничества и взаимодействия», - сказал А. Асадов.

Указав на то, что Армения приняла пять основных принципов, выдвинутых азербайджанской стороной в связи с мирным соглашением, премьер-министр сказал: «Эти пять принципов являются основными принципами международного права, соответствуют Уставу ООН и Хельсинкскому заключительному акту».

Было отмечено, что проявляя максимальный конструктивизм и добрую волю, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией, подписанию мирного соглашения и делимитации границ. Азербайджан уже определил состав своей делегации по разработке мирного договора и национальной комиссии по делимитации и демаркации границ с Арменией.