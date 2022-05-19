Эрдоган поговорит с президентом Финляндии по членству этой страны в НАТО

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него в субботу запланированы телефонные переговоры с президентом Финляндии по членству этой страны в НАТО.

"Сегодня у меня были переговоры с премьером Нидерландов. Завтра будут переговоры с Великобританией, Финляндией",- сообщил он журналистам.

По словам Эрдогана, у него в ближайшее время также запланированы переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы продолжим нашу "телефонную дипломатию" с членами НАТО, но позиция по членству Швеции и Финляндии четкая",- цитирует слова турецкого лидера РИА Новости.