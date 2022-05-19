Минздрав Азербайджана об обезьяньей оспе

В Министерстве здравоохранения Азербайджана прокомментировали опасность распространения вируса обезьяньей оспы.

Отмечается, что в настоящее время в Азербайджане вируса обезьяньей оспы нет и для недопущения его распространения принимаются достаточные меры.

«Вирус обычно встречается в странах Западной Африки, вблизи тропических лесов. Существуют два основных штамма вируса: западноафриканский и центральноафриканский. Что касается симптомов, они проявляются в виде лихорадки, головной боли, отека, болей в спине, мышечных болей и слабости. Как только температура снижается, сыпь, которая начинается на лице, распространяется на другие части тела. В большинстве случаев сыпь появляется на ладонях и ступнях, отмечается сильная чесотка. Поскольку эти высыпания превращаются в болячки, они могут оставить рубцы на теле. Поэтому желательно не чесать и не трогать болячки», - сообщила инфекционист ведомства Ляман Галимова.