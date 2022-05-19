Ульвия Худиева, собкор 16:00

В парках и садах Мингячевира, на берегах Куры, а также на обочинах дорог засохли сотни эльдарских сосен, занесенных в Красную Книгу. Та же участь уготована еще десяткам уникальных деревьев.

По словам местных жителей, гибель сотен сосен в Мингячевире, вызванная, по всей вероятности, червями или грибками, началась в прошлом году. В некоторых районах ветви высохших деревев так наклонились к земле, что представляют опасность для прохожих. Как сообщила haqqin.az Махлуга Джавадова, заместитель главы Исполнительной власти Мингячевира, она уже обратилась в региональное управление Министерства экологии и природных ресурсов с просьбой разрешить вырубку мертвых деревьев. «Вполне вероятно, что в нашем городе эльдарские сосны погибают из-за той же болезни, что и в Баку. Но точную причину могут назвать только специалисты», — говорит Джавадова.

Али Агамиров, начальник отдела благоустройства и санитарии Мингячевира, сообщил, что около 500 деревьев в городе либо засохли, либо погибают на глазах: «В разных частях города, например, в парках Сахиль и Физули, на берегу Куры, а также недалеко от моря, на высоте примерно 15-20 метров, наблюдается высыхание эльдарских сосен. Деревья эти были посажены в 70-х годах прошлого века. Примерно 70 процентов посаженных в Мингячевире эдьдарских сосен либо высохли, либо начинают погибать». По словам начальника городского отдела, полив деревьев в Мингячевире осуществляется при помощи оросительной системы. При этом гибнут только эльдарские сосны, расположенные рядом деревья других пород растут вполне нормально. Все это дает основание предполагать, что эльдарские сосны высыхают из-за какой-то конкретной болезни. «Мы уже получили разрешение на вырубку одиннадцати засохших деревьев, - сказал Агамиров. - После того как эксперты дадут свое заключение, будут вырублены все эльдарские сосны в городе…»

Ранее haqqin.az освещал проблему высыхания этих редких деревьев, очень важных для поддержания климата и экологии страны. Для расследования причин была создана комиссия с участием сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов, Исполнительной власти Баку, Ботанического сада НАНА и ряда других ведомств. Взяв образцы со стволов деревьев, листьев и надпочвенного покрова, комиссия установила, что на корнях эльдарских сосен образовались грибки, в результате чего начался процесс их биологического ослабления и упадка. В то же время в корнях деревьев были обнаружены различные черви, также установлено, что болезнь проявляется в основном только на возрастных эльдарских соснах.