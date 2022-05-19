«В бой идут одни старики»: В России предлагают брать на контрактную службу мужчин до 65 лет

Депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Об этом сообщает Интерфакс.

По действующему законодательству, первый военный контракт могут заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Депутаты предлагают отменить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста. Для мужчин это 65 лет, отмечает РБК.

В пояснительной записке единороссы указали, что «для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты», а таковыми они, как «показывает опыт» авторов законопроекта, становятся к 40-45 годам.

«Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и другое) на военную службу по контракту», — говорится в документе.