Евросоюз нашел новых поставщиков газа

Евросоюз планирует до лета заключить трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в рамках усилий по прекращению зависимости от России, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.

"Что касается диверсификации поставок, то Еврокомиссия и США уже договорились о дополнительных поставках СПГ… Мы также работаем с Канадой над возможными поставками СПГ и водорода. Евросоюз планирует до лета заключить трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставки СПГ", - цитирует Борреля РИА Новости.