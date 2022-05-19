Финская энергетическая компания Gasum сообщила о прекращении поставок российского газа 21 мая с семи часов по московскому времени. Соответствующее уведомление компания получила во второй половине дня в пятницу, 20 мая, от ООО «Газпром экспорт», указывается в заявлении, передает Deutsche Welle.

«С завтрашнего дня в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу Balticconnector (из Эстонии - ред.)», - отметил финский оператор.

Гендиректор Gasum Мика Вильянен заявил, что сожалеет о прекращении поставок из РФ, которые велись в соответствии с контрактом: «Однако мы тщательно готовились к этой ситуации и при условии, что не будет перебоев в газотранспортной сети, в ближайшие месяцы мы сможем обеспечить газом всех наших клиентов».