Байрамов и Сиярто обсудили азербайджано-венгерское сотрудничество

В пятницу, 20 мая, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 132-й сессии Комитета министров Совета Европы (СЕ) встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.

В ходе встречи министры обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана и Венгрии в политической и экономической сферах, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

На встрече было подчеркнуто наличие отношений на высоком уровне и политического диалога между двумя странами, а также потенциала для дальнейшего развития связей в экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.