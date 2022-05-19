В России заявили о возможности возобновления переговоров с Украиной

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, один из участников переговоров с Украиной Леонид Слуцкий заявил в пятницу, что возобновление переговоров зависит от позиции Киева. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не исключаю, что переговорный процесс возобновится, это зависит сегодня от тех, кто участвует в переговорах со стороны Киева", - сказал журналистам Слуцкий после конференции московского отделения партии.

Он добавил, что очень часто представители украинской стороны после достижения договоренностей "откатывают назад".

4 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что переговорный процесс России и Украины проходит без динамики. Представитель Кремля подчеркнул, что Киев каждый день меняет свою позицию. Он также отметил, что непоследовательная позиция Украины не дает уверенности, что переговорный процесс может быть результативным.