Турция обвиняет Швецию во лжи о признании ПКК террористической организацией

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал в пятницу ложью и дезинформацией заявление министра иностранных дел Швеции Анн Линде о том, что Стокгольм признает Рабочую партию Курдистана (ПКК) террористической организацией.

"Это дезинформация во имя борьбы с дезинформацией. Швеция не предпринимает никаких усилий, чтобы остановить продолжающуюся пропаганду, сбор средств и вербовку ПКК. Швеция также вооружала террористов, совершавших теракты, в частности со смертниками, в Турции, - написал Алтун на своей странице в твиттер, отвечая на пост Линде. - Честность, Анн Линде, - это лучшая политика. Вы смотрите нам в глаза и продолжаете лгать".