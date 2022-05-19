Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 16:36

Итак, как и ожидалось, американский Сенат проголосовал за выделение Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов. 20 миллиардов пойдут на поставки вооружений, в которые впервые с начала военного конфликта в Украине вошли современные американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Одновременно будут поставлены новые установки дальнобойной реактивной артиллерии залпового огня. Это говорит в первую очередь о том, что Украина продолжит получать тяжелое наступательное вооружение, которое пришло на смену противотанковым «джавелинам» и переносным «стингерам», которые предназначались для обороны.

Голосование в сенате США (помощь Украине была одобрена на прошлой неделе в палате представителей 368 голосами против 57) вскрыла и любопытное политическое противостояние между различными группами влияния в США. В сенате за резолюцию проголосовало подавляющее большинство – 86 законодателей против 11. Голосование было задержано на неделю в связи с обструкцией сенатора-республиканца Рэнда Пола из штата Кентукки. Он был «обеспокоен бесконтрольностью» представления средств и требовал ввести должность генерального инспектора, который контролировал бы эти поставки Украине. Однако эти его усилия не увенчались успехом. Сопротивление Пола было преодолено, а лидер сенатского большинства Чарльз Шумер назвал его позицию «отвратительной», которая диктуется «чисто политическими мотивами» и «лишь укрепляет руку Путина».

Рэнд Пол, младший сенатор от штата Кентукки, внешне напоминающий хуторского жителя, вообще известен своими заявлениями и действиями, которые мистическим образом часто звучат в унисон с голосом Кремля. Так, незадолго до этого голосования сенатор вступил в ожесточенную полемику с госсекретарем Энтони Блинкеном, в которой фактически заявил, что у бывших республик ССР «должна сохраниться некая зависимость от России» и что у «вторжения России в Украину есть причины». В голосовании в Сенате проявилась и еще одна закономерность. Все 11 сенаторов-республиканцев, включая упомянутого Пола, являются сторонниками политической силы, которая именуется MAGA, от бывшего девиза Дональда Трампа «Make America Great Again» — «Сделаем Америку вновь великой». Как заявил сенатор Шумер, «становится все более и более очевидным, что республиканцы из MAGA расположены к такому же мягкому отношению к Путину, что мы прежде видели у бывшего президента Трампа». Но противостояние по Украине идет не только между трампистами и теми республиканцами, которые выступают за расширение помощи Киеву (среди них – лидер республиканского меньшинства в палате представителей Митч Макконнелл, который недавно посетил украинскую столицу и встретился с президентом Владимиром Зеленским). В более широком плане и внутри администрации президента Байдена идет борьба между людьми, отстаивающими различные концепции. Как говорят haqqin.az вашингтонские политологи на условиях анонимности, одну группу возглавляет советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он полагает, что надо предоставить Путину некое пространство для маневра, дать ему возможность «сохранить лицо» с тем, чтобы вооруженный конфликт в Украине не перерос в мировую войну с использованием ядерного оружия. Осторожные сигналы о необходимости достижения «разумного компромисса» с Кремлем транслировал в минувшие недели и директор ЦРУ Уильям Бернс.

В той или иной степени эту позицию поддерживают и лидеры трех европейских стран —Германии, Франции и Италии, которые боятся эскалации конфликта в Украине и окончательного разрушения всей европейской системы безопасности. Италия, например, только что представила свой план завершения войны. Один из его пунктов предусматривает полную автономию «спорных территорий» в составе Украины. Речь идет о том, что самопровозглашенные республики «ДНР» и «ЛНР» будут иметь автономию, хотя и под сохранением суверенитета Украины. Такое ощущение, что лидеры Италии не слышат или не хотят слышать, что им говорят из Киева: план завершения войны предполагает только полный отвод российских войск, в том числе с территории сепаратистских республик. Между тем в дискуссию о том, какую позицию следует занять в отношении войны в Украине, включаются все новые и новые авторитетные военные. Среди них — выходец из СССР, подполковник армии США Александр Виндман, в прошлом директор Управления по европейским делам в Совете национальной безопасности США. Он стал известен тем, что выступил свидетелем на слушаниях во время процедуры объявления импичмента Трампу в палате представителей. Там он прямо обвинил тогдашнего президента в том, что тот шантажирует руководство Украины с тем, чтобы заставить Киев начать расследование деятельности Джо Байдена, непосредственного конкурента Трампа на выборах.

Сейчас Виндман, уроженец Киева, (родители в раннем возрасте привезли его в США) опубликовал резкую статью в престижном журнале Foreign Affairs. В ней он призвал американские власти отказаться от «слишком осторожного подхода» к событиям в Украине. «По мере затягивания войны Киев может начать серьезно рассматривать возможность урегулирования путем переговоров, - пишет Виндман. – Но до тех пор, пока Украина не почувствует готовность сесть за стол переговоров со своими условиями, не дело Запада принуждать Киев начать говорить о мире и прекращать огонь только ради того, чтобы охладить отношения с Россией». Подполковник Виндман в полной мере отражает позицию другой группы в администрации президента, которые убеждены, что надо делать ставку на полное поражение Росси. Ее возглавляют такие политические тяжеловесы, как госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.