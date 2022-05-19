Президент Польши назвал лучший для Украины вариант завершения войны с Россией

Лучшим завершением войны против России будет победа Украины с полным восстановлением территориальной целостности страны, считает президент Польши Анджей Дуда. Об этом он сказал в интервью Polski Times.

«Я хотел бы, чтобы она (война) закончилась тем, что Украина вернет все свои территории в пределах международно признанных границ. Это очень важно для меня, безопасности Польши и для будущего, потому что в политическом значении это означало бы победу Украины в войне», - заявил Дуда, которого цитируют украинские СМИ.

Дуда отметил, что Польша очень надеется на этот положительный сценарий, потому что он был бы наиболее справедливым, и будет оказывать Украине всю возможную поддержку.