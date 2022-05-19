Российские войска заблокировали выезды из оккупированных территорий Херсонской области. Об этом заявил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

По его словам, желающих покинуть область отправляют в Крым. В самом Херсоне усилено патрулирование и увеличено количество блокпостов, добавил Назаров.

Также россияне заблокировали более тысячи автомобилей с мирными украинцами на Запорожье, пытающимися эвакуироваться с оккупированных территорий. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.