23 февраля 2022 года, когда польский президент Анджей Дуда был в Киеве с визитом, его украинский коллега Владимир Зеленский сказал, что Россия атакует Украину "в ближайшие несколько часов". Об этом Дуда рассказал изданию Polska Times.

"Я был в Киеве за несколько часов до нападения; и мы покинули Украину буквально за несколько часов до него. На прощание Владимир Зеленский сказал мне, что уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов", – вспомнил он.

Дуда описывает те моменты как очень трогательную встречу и очень трогательный момент. "Я услышал от него: "Россияне думают, что мы не будем воевать, но они ошибаются. У нас есть опытные солдаты, которые воюют 8 лет, хорошо разбираются в бою. Это совсем другая Украина и совсем другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году", – рассказал польский лидер.