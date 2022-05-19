Зеленский знал о готовности России к вторжению в Украину заявление президента Польши
23 февраля 2022 года, когда польский президент Анджей Дуда был в Киеве с визитом, его украинский коллега Владимир Зеленский сказал, что Россия атакует Украину "в ближайшие несколько часов". Об этом Дуда рассказал изданию Polska Times.
"Я был в Киеве за несколько часов до нападения; и мы покинули Украину буквально за несколько часов до него. На прощание Владимир Зеленский сказал мне, что уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов", – вспомнил он.
Дуда описывает те моменты как очень трогательную встречу и очень трогательный момент. "Я услышал от него: "Россияне думают, что мы не будем воевать, но они ошибаются. У нас есть опытные солдаты, которые воюют 8 лет, хорошо разбираются в бою. Это совсем другая Украина и совсем другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году", – рассказал польский лидер.
В конце визита Зеленский сказал ему: "Анджей, может быть, мы видимся в последний раз", добавил Дуда.
Лидер польского государства, как и Зеленский, называет его своим другом: "Я искренне боялся, что больше его не услышу. <...> У нас крепкие отношения, построенные этой войной на исключительно твердой почве".
Он также вспомнил, что еще раньше, во время встречи в "Висле" в январе, Зеленский говорил ему, что Украина готовится к вторжению России, и что она "будет защищаться любой ценой".