Молдавскую армию обокрали

В одной из дислоцированных в Кишиневе воинских частей обнаружена крупномасштабная кража находящегося на ее складах вооружения. Министерство обороны Молдовы подтвердило этот факт, уточнив, что Военной комендатурой уже начато расследование обстоятельств этого инцидента.

Согласно сообщению, собранные материалы будут переданы в Инспекторат полиции сектора Буюканы, который завел уголовное дело по факту хищения военного имущества.

«Кража была выявлена в ходе процесса приема-передачи должности командира части. Министерство обороны сотрудничает со следственными органами и предоставит всю необходимую помощь для выявления всех деталей по этому делу», — отмечается в заявлении ведомства.