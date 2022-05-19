Чингиз Гусейнзаде вернулся из Камеруна, а Ильгар Рагимов поехал в Сьерра-Леоне

Отправившись в африканскую страну по приглашению президента ее Паралимпийского комитета, он уже провел встречи с премьер-министром Сьерра-Леоне Дэвидом Френсисом, министром молодежи и спорта, президентом Олимпийского комитета и другими официальными лицами.

Ильгар Рагимов рассказал своим африканским коллегам о развитии спорта и паралимпийского движения в Азербайджане, об успехах наших спортсменов и интеграции инвалидов в общество. Он напомнил, что на Паралимпиаде в Токио сборная Азербайджана, отправившись на Игры в составе 34 спортсменов, завоевала 14 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали и стала 10-й в общекомандном зачете.

Президент НПК Азербайджана предложил Сьерра-Леоне использовать опыт нашей страны в реализации ряда проектов. В свою очередь, принимающая сторона высоко оценила развитие спорта и особенно паралимпийского движения в Азербайджане.