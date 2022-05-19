Чингиз Гусейнзаде вернулся из Камеруна, а Ильгар Рагимов поехал в Сьерра-Леоне
Президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана, вице-президент Международной ассоциации незрячих спортсменов Ильгар Рагимов находится с визитом в Сьерра-Леоне.
Отправившись в африканскую страну по приглашению президента ее Паралимпийского комитета, он уже провел встречи с премьер-министром Сьерра-Леоне Дэвидом Френсисом, министром молодежи и спорта, президентом Олимпийского комитета и другими официальными лицами.
Ильгар Рагимов рассказал своим африканским коллегам о развитии спорта и паралимпийского движения в Азербайджане, об успехах наших спортсменов и интеграции инвалидов в общество. Он напомнил, что на Паралимпиаде в Токио сборная Азербайджана, отправившись на Игры в составе 34 спортсменов, завоевала 14 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали и стала 10-й в общекомандном зачете.
Президент НПК Азербайджана предложил Сьерра-Леоне использовать опыт нашей страны в реализации ряда проектов. В свою очередь, принимающая сторона высоко оценила развитие спорта и особенно паралимпийского движения в Азербайджане.
Интересно, что за короткий период это уже второй визит нашего высокопоставленного спортивного чиновника на Черный континент. Несколькими днями ранее в Камеруне побывал вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде. Будучи вторым вице-президентом Спортивной федерации Исламской солидарности (ISSF) и президентом Инспекционной комиссии Исламских игр-2025, которые пройдут в Камеруне, Чингиз Гусейнзаде ознакомился с инфраструктурой и спортивными объектами, которые будут принимать соревнования. Он также встретился с премьер-министром Камеруна Жозефом Нгуте, президентом Олимпийского комитета, министром молодежи и спорта, мэром столицы – города Яунде и заместителем министра иностранных дел.