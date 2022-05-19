В российский плен сдался командир украинских морпехов «Волына»
В России сообщили о сдаче в плен командира подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (позывной "Волына").
Сергей Волынский выходил без Святослава Паламаря "Калины", сообщает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.
"Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели - в общем, прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус. Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану", добавила Куксенкова.