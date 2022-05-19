В России связали оспу с США и Украиной

США проводили в Украине исследования вирусов Эбола и оспы, сообщила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Сегодня мы представили анализ, который был сделан в части того, какие патогены особенно интересуют США в Украине. При этом, кроме тех патогенов, которые имеют территориальную привязанность к Украине, в Украине исследовались вирусы и патогены, эндемичность которых далека от исторической территории Украины, например, Эбола, оспа", - цитирует ее ТАСС.

По ее словам, главная задача для России "сегодня предложить мировому сообществу серьезным образом разобраться в той секретной и опасной деятельности военно-биологической, которую реализуют США". "Чтобы выработать комплексные меры общей, равной и неделимой безопасности. Потому что разграничение мирного и немирного использования бактериологических исследований, исследований токсинов, должно быть абсолютно прозрачным и подконтрольным. И бактериологического оружия в мире быть просто не должно, это принципиальная позиция России", - подчеркнула Яровая.