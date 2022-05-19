США лишили российскую авиакомпанию экспортных привилегий

Министерство торговли США отозвало в пятницу экспортные привилегии у авиакомпании "Россия", а также внесло ряд самолетов в список потенциальных нарушителей мер экспортного контроля, сообщает Reuters со ссылкой на документ ведомственного бюро промышленности и безопасности.

Согласно данным, американская сторона обосновала свое решение нарушением компанией экспортных ограничений, введенных в отношении России.

Кроме того, ведомство добавило в свой перечень потенциальных нарушителей мер экспортного контроля ряд самолетов, в том числе Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий российскому предпринимателю Роману Абрамовичу.