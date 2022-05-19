Канада ввела санкции против Фархада Ахмедова

Власти Канады ввели новые экономические санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, МИД Канады внес в санкционный список против Москвы 14 человек. Отмечается, что в список попали российские бизнесмены и члены их семей, в частности, Олег Белозеров, Григорий Березкин, Елена Тимченко, Фархад Ахмедов, Игорь Кесаев, Давид Давидович, Андрей Рюмин, Дмитрий Мазепин, Ксения Франк, Глеб Франк, Наталья Браунинг, Александр Лебедев, Юлия Матвиенко.

Кроме того, Оттава ввела запрет на экспорт в Россию компьютерной техники и предметов роскоши.