Израиль заявил, что зять Касема Сулеймани «напичкал» оружием Ливан
Зять убитого командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани занимается контрабандой оружия из Ирана в Ливан с использованием гражданских рейсов, заявляет ЦАХАЛ.
Представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи подробно описал операцию, за которой стоит Сайед Реза Хашим Сафи а-Дин, который женат на дочери Касема Сулеймани, погибшего в результате удара американского беспилотника в 2020 году.
Сайед — сын Хашима Сафи ад-Дина, главы исполнительного совета «Хезболлы», которого некоторые члены организации называют потенциальным наследником Хасана Насраллы.
«В рамках своей роли Хашим Сафи а-Дин следит за деятельностью «Хезболлы» с шиитским населением, общается с видными деятелями Ливана и курирует отношения со СМИ», — написал Адраи.