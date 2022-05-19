Беларусь не намерена участвовать в войне в Украине и не является стороной этого конфликта. Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, "коллективному западу выгодно выставить Беларусь агрессором или соагрессором".

"Им это выгодно - надо же чем-то оправдывать давление на страну. Но Беларусь не является стороной конфликта и не намерена участвовать вооруженным путем в его решении. И это неоднократно подчеркивалось нами на всех уровнях, в том числе Президентом. Беларусь - мирная страна, наша Конституция исключает агрессию со своей территории в отношении других государств", - сказал Головченко.