Евросовет сообщил о встрече Алиева и Пашиняна в Брюсселе

В Брюсселе 22 мая состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает пресс-служба ЕС.

Согласно сообщению, также состоятся встречи Шарля Мишеля c президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в формате один на один.

Это будет третья встреча в таком формате. Предыдущие встречи состоялись в декабре 2021 года и апреле 2022 года в Брюсселе.