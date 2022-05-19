Причиной загрязнения Каспия назвали Волгу

«Загрязнение Каспийского моря на 80-85% связано с рекой Волга». Как сообщает АПА, об этом сказал директор Центра исследований биоресурсов Мехман Ахундов.

Он отметил, что исследования, проведенные за последние 20 лет, в том числе мониторинги, которые проводились крупными нефтяными компаниями, показывают, что загрязнение нефтью Каспийского моря составляет 2%: «Есть и другие источники загрязнения. В основном, это загрязнение, идущее с севера, загрязнение тяжелыми металлами и т.д.».