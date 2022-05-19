Азербайджан провел встречу министров здравоохранения Движения неприсоединения

Видеоконференция под модератором министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева была организована накануне 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Теймур Мусаев отметил, что в начале 2020 года, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19, Азербайджан ответственно подошел к председательству в Движении. По его словам, Азербайджан выступил с рядом инициатив по мобилизации глобальных усилий для борьбы с пандемией: «По предложению президента Ильхама Алиева в декабре 2020 года на уровне глав государств и правительств, Азербайджан также предоставил Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов, половина из которых была прямой помощью членам Движения неприсоединения. Кроме того, гуманитарная и финансовая помощь оказана более чем 30 странам, в том числе членам Движения неприсоединения, для поддержки борьбы с коронавирусом. Азербайджан безвозмездно передал 150 тысяч доз вакцины четырем странам».

В своих выступлениях министры здравоохранения Движения неприсоединения и стран-наблюдателей высоко оценили открытое недовольство Азербайджана «прививочным национализмом» и тем фактом, что богатые страны получают больше вакцин, чем им нужно. Они отметили, что неравное и несправедливое распределение вакцин между государствами лишило Движение неприсоединения возможности защитить свое население.