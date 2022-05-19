Немецкие «Гепарды» Киев получит в июле, а США доставляют оружие в Украину «за часы»

Первые 15 зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард» из немецких арсеналов поступят в Украину в июле. Об этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт и ее украинский коллега Алексей Резников договорились в ходе видеоконференции в пятницу, 20 мая, передает агентство dpa.

Также Германия передаст ВСУ танки, БМП, самоходные гаубицы, ракеты «Стингер», ручные гранатометы и стрелковое оружие и обучение украинских военных на базах бундесвера.

США тоже поставляют в Украину обещанное ей вооружение. Сегодня представитель посольства США в Украине Дэн Лангенкемп сказал, что Америка «никогда в истории не поставляла оборудование в третьи страны в таких масштабах». По его словам, доставка оружия в Украину со складов порой занимает даже меньше дня – несколько часов, передает Русская служба BBC.