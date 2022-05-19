Кроме того, из нефтяной компании ушли вице-президент по торговле и логистике Отабек Каримов, вице-президент по нефтегазовым услугам Эрик Лирон и руководитель розничных операций Аврил Конрой.

Первые вице-президенты «Роснефти» Дидье Каcимиро и Зелько Рунье покинули компанию. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает The Wall Street Journal.

Рунье, до «Роснефти» работавший в американском нефтяном гиганте ExxonMobil, был вице-президентом по шельфовым проектам. Касимиро, близкий друг гендиректора «Роснефти» Игоря Сечина, отвечал за переработку, нефтехимию, коммерцию, логистику, а также финансово-экономический блок. До этого он работал в компании BP, пишет The Insider.

The Wall Street Journal пишет, что Рунье и Касимиро были главными заместителями Игоря Сечина.

В «Роснефти» заявили, что не знают об уходе иностранных вице-президентов. Рунье, Лирон, Конрой и Каримов не ответили на вопросы WSJ, а Касимиро процитировал строфу из «Баллады Редингской тюрьмы» Оскара Уайлда, в которой говорится о двух обреченных кораблях, которые проходят рядом во время шторма, но не обращают внимания друг на друга.

20 мая также стало известно, что «Роснефть» покинул председатель совета директоров «Роснефти», бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он заявил «о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании». По той же причине совет директоров покинул и управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг.