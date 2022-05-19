G7 выделит Украине около $20 млрд долларов

Страны «Большой семерки» (G7) пообещали выделить 19,8 млрд долларов на укрепление украинской финансовой системы, пока Киев борется с российским вторжением, говорится в коммюнике, опубликованном по завершении встречи министров финансов стран G7, которая состоялась в пятницу, 20 мая, передает Русская служба «Голоса Америки».

«В 2022 году мы передадим 19,8 млрд долларов на поддержку бюджета, в том числе 9,5 млрд долларов недавних обязательств... чтобы помочь Украине закрыть дефицит бюджета и продолжать обеспечивать предоставление базовых услуг украинскому народу», – говорится в коммюнике.

«Кроме того, мы приветствуем постоянную работу G7 и международных финансовых учреждений по дальнейшему финансированию Украины, в частности, предложение Европейской комиссии об оказании дополнительной макрофинансовой помощи в размере 9 миллиардов евро».

«Мы будем продолжать отстаивать интересы Украины на протяжении всей этой войны и по ее завершении, и готовы делать больше по мере необходимости», - заявили министры финансов и управляющие центральными банками США, Японии, Канады, Великобритании, Германии, Франции и Италии, составляющих «Большую семерку».

«Основная идея: мы поддерживаем Украину, - заявила в беседе с журналистами министр финансов США Джанет Йеллен в четверг вечером. – Мы собираемся объединить ресурсы, которые им нужны, чтобы справиться со всем этим».

Участники встречи также обсудили возможность введения новых санкций в отношении России, чтобы принудить Москву к прекращению войны, ведущейся на территории Украины.