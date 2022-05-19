Путин: «Против России развязана настоящая война»

Против России идет масштабная война в киберпространстве, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ в пятницу. По его словам, число кибератак на Россию выросло в разы.

«С началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными», - указал Путин, заявив, что «по сути против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве», пишет «Газета.ру».

Путин обратил внимание, что выросло число комплексных кибератак: «Хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу». «Атаки наносятся из разных государств, при этом они четко скоординированы», - отметил Путин.

Президент РФ рассказал, что атакам подвергаются СМИ, финансовые учреждения, социально-значимые порталы и сети, а также органы власти. «Значительно чаще фиксируются попытки и незаконного проникновения в корпоративные сети ведущих российских компаний», - добавил Путин.

Он описал тактику хакеров: «доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступной или подменяется фейками-фальшивками. При этом в ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии, применяется все более сложное программное обеспечение, способное поражать устройства, использующие различные операционные системы». Характер угроз и вызовов кибербезопасности страны быстро меняется, и надо это учитывать, заявил президент.