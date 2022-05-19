Байден написал Ильхаму Алиеву и заверил в поддержке суверенитета Азербайджана

«В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Соединенными Штатами Америки и Азербайджанской Республикой. В течение 30 лет наше сотрудничество в области диверсификации энергоресурсов и международной безопасности приносит свои плоды, Азербайджан играет важную роль в обеспечении безопасности и стабилизации европейского и мирового рынков». Как сообщает АзерТАдж, об этом говорится в письме президента США Джо Байдена, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится, что поддержка Азербайджаном суверенитета Украины, а также гуманитарная и энергетическая помощь, оказываемая Украине, имеют важное значение. США также оценивают значительный вклад Азербайджана в глобальную борьбу с терроризмом.

«Сейчас время надежды, которая питает возможность для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе. Соединенные Штаты Америки готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией, а также налаживанию экономических, транспортных связей между Азербайджаном и Арменией, которые позволят процветать всему Кавказу и Транскаспийскому региону. Мы приглашаем Азербайджан предпринять целенаправленные шаги в направлении демократического управления и реформ, защищающих права и фундаментальные свободы всех азербайджанцев», - говорится в письме.

Байден пишет, что в период глобальной нестабильности, когда Россия пытается подорвать основные столпы международной безопасности войной против Украины, Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают свою поддержку независимости и суверенитета Азербайджана.

«Мы намерены еще больше расширить наши отношения в ближайшие годы и десятилетия. В День независимости выражаю самые добрые пожелания азербайджанскому народу», - говорится в письме.