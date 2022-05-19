Алиханов вызвал недовольство Путина

Президент Владимир Путин сделал замечание губернатору Калининградской области Антону Алиханову, который попытался объяснить спад в строительном секторе началом спецоперации на Украине. Глава государства в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором, сообщается на сайте Кремля.

«У вас в строительном секторе достаточно заметное сокращение в целом», - обратил внимание Путин и попросил объяснить, с чем это связано.

Алиханов пояснил, что после начала военной операции «временно нарушились логистические связи». «Мы все-таки много закупали за рубежом и были ориентированы на транзит через территорию сопредельных государств. Нам понадобилось время для того, чтобы адаптировать поставки к новым реалиям. Это сейчас сделано», - рассказал он.

Президент в ответ попросил: «На эту нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае». Спад в строительстве наблюдался еще в 2020–2021 годах, «причем заметный», а российская операция «здесь совершенно ни при чем», заявил он главе региона.

Путин согласился, что «возникают дополнительные сложности», но отметил, что «эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной». «Но я уже сказал: 48,9 процента спад был в стройке в 2020–2021 годах», - добавил он.