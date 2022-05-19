Во Франции сменились министры иностранных дел и обороны

Министерство иностранных дел возглавит Катрин Колонна, сменив на этом посту возглавлявшего ведомство с 2017 года Жан-Ива Ле Дриана.

На пост главы французского МВД назначен Жеральд Дарманен, а Министерство экономики, финансов, цифрового и правительственного суверенитета возглавит Брюно ле Мэр. Оба министра сохранили свои должности в правительстве.

Занимавший пост министра заморских территорий Себастьен Лекорню назначен новым министром Вооруженных сил Франции, сменив Флоранс Парли.

Министром здравоохранения стала Бриджит Бургиньон, министром образования – Пап Ндиайе.

16 мая президент Франции Эммануэль Макрон назначил на пост премьера Франции Элизабет Борн, возглавлявшую до этого Министерство труда. Она стала первой за 30 лет женщиной на этом посту: до нее французское правительство возглавляла Эдит Крессон в 1991 году.