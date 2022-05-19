Литва перестанет пользоваться российской электроэнергией. Об этом сегодня сообщило министерство энергетики страны. Страна с воскресенья перестает сотрудничать с российским поставщиком в регионе, группой компаний «Интер РАО».

Таким образом, Литва перестанет пользоваться всеми видами энергии из России – газом, нефтью и светом.

«Это чрезвычайно важная веха не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, потому что мы не можем позволить, чтобы наши деньги финансировали российскую военную машину», - заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.