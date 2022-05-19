Рекордный рост цен в Германии
В апреле этого года цены производителей промышленных товаров в Германии выросли на 33,5% в годовом исчислении. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на федеральное агентство статистики.
Сообщается, что в последний раз такие темпы фиксировались в 1949 году.
В марте рост цен составил 30,9% в годовом исчислении, в апреле – 33,5%.
В апреле цены производителей энергии в Германии выросли на 87% в годовом исчислении.
На ситуацию повлияли проблемы из-за развязанной Россией войны против Украины, а также новые локдауны в Китае в связи с заболеваемостью COVID-19.
Ральф Солвин, экономист Commerzbank, отметил, что это создает дополнительное давление на Европейский центральный банк, чтобы быстро нормализовать свою монетарную политику: прекратить антикризисную покупку активов и повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией.