По информации на 17:00 20 мая в Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчайе, Зардабе, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Билясуваре, Лерике, Лянкяране, Астаре, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Шабране, Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Исмаиллы, Шамахы, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе наблюдались грозы, местами было дождливо, в Шахдаге выпал снег, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В селах Сейюдлю, Гарабаг, Пиргулу Гедабейского района выпал мелкий град.

Северо-западный ветер местами усилился до 24 м/с в Нафталане, 20 м/с – в Нефтчале, 18 м/с – в Агдаме, Гяндже, Тертере, 16 м/с – в Барде, 30 м/с – в Баку, 21 м/с – на Нефтяных Камнях, 20 м/с – в Аляте, Пираллахы, 19 м/с – на острове Чилов.

По данным метеостанции «Нефтяные Камни», высота волн на Каспии достигает 2,6 метра.