Командиры «Азова» сдались в плен
Заместитель командира «Азова» Святослав Паламар с позывным «Калина» вышел с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявила военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в своем Telegram-канале.
Куксенкова утверждает, что Паламар сдал личный автомат и пистолет.
Также сообщается, что командир «Азова» Денис Прокопенко тоже вышел с «Азовстали». Украина эту информацию пока не подтверждает.
Ранее российские СМИ сообщали, что из «Азовстали» вышел командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский.