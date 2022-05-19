Согласно турецким источникам, пятизвездочный отель Ajwa Hotel Cappadocia в районе Мустафа-паша города Ургюп – административного центра Невшехира, скоро начнет принимать первых посетителей и угощать их изысканными блюдами азербайджанской кухни в ресторане Zafaran, расположенном на территории отельного комплекса.

Согласно турецким источникам, владельцем отеля является «азербайджанский бизнесмен Абу Бакр». На самом деле бизнесмена зовут Исрафил Абуталыбов – как выяснилось, сын бывшего мэра Баку, увлекшись ваххабизмом, сменил имя на Абу Бакр.

Али Тюрк, генеральный директор Ajwa Hotel Cappadocia, сообщил, что в отеле будет зал для мероприятий площадью 2.000 квадратных метров, мини-зоопарк, детские игровые площадки и фруктовые сады. Дизайн отеля напоминает средневековые караван-сараи.

Кроме того, компания готовится к открытию нового бутик-отеля №16 в районе Султанахмет в Стамбуле. Как сообщается, этот отель, который Абу Бакр купил в 2017 году за 20 миллионов долларов и полностью отреставрировал, будет работать также под брендом Ajwa.

Сын Гаджибалы Абуталыбова «засветился» в Баку в середине 2000-х годов, как представитель первого поколения азербайджанской «золотой молодежи». В те годы Исрафил еще не был Абу Бакром, а потому проводил время во всевозможных увеселительных заведениях Баку, разъезжая по городу на дорогих автомобилях в окружении шумных компаний. Хотя, работая в те годы помощником председателя Конституционного суда (его имя фигурировало в этой структуре до 2008 года – прим. ред.) и получая копеечную зарплату, позволить себе подобный образ жизни сын мэра, естественно, не мог.