Роскошный отель сына Гаджибалы Абуталыбова – 35 тысяч евро за ночь! деньги чиновников не пахнут
Самый дорогой номер в недавно открытом в Турции отеле, принадлежащим сыну бывшего мэра Баку Гаджибалы Абуталыбова, стоит 35.000 евро.
Согласно турецким источникам, пятизвездочный отель Ajwa Hotel Cappadocia в районе Мустафа-паша города Ургюп – административного центра Невшехира, скоро начнет принимать первых посетителей и угощать их изысканными блюдами азербайджанской кухни в ресторане Zafaran, расположенном на территории отельного комплекса.
Согласно турецким источникам, владельцем отеля является «азербайджанский бизнесмен Абу Бакр». На самом деле бизнесмена зовут Исрафил Абуталыбов – как выяснилось, сын бывшего мэра Баку, увлекшись ваххабизмом, сменил имя на Абу Бакр.
Али Тюрк, генеральный директор Ajwa Hotel Cappadocia, сообщил, что в отеле будет зал для мероприятий площадью 2.000 квадратных метров, мини-зоопарк, детские игровые площадки и фруктовые сады. Дизайн отеля напоминает средневековые караван-сараи.
Кроме того, компания готовится к открытию нового бутик-отеля №16 в районе Султанахмет в Стамбуле. Как сообщается, этот отель, который Абу Бакр купил в 2017 году за 20 миллионов долларов и полностью отреставрировал, будет работать также под брендом Ajwa.
Сын Гаджибалы Абуталыбова «засветился» в Баку в середине 2000-х годов, как представитель первого поколения азербайджанской «золотой молодежи». В те годы Исрафил еще не был Абу Бакром, а потому проводил время во всевозможных увеселительных заведениях Баку, разъезжая по городу на дорогих автомобилях в окружении шумных компаний. Хотя, работая в те годы помощником председателя Конституционного суда (его имя фигурировало в этой структуре до 2008 года – прим. ред.) и получая копеечную зарплату, позволить себе подобный образ жизни сын мэра, естественно, не мог.
Женившись на дочери бывшего министра связи и высоких технологий Али Аббасова, Исрафил вскоре развелся и переехал в Лондон. А прожив там несколько лет, вернулся в Баку уже в образе радикального ваххабита. Говорят, что Исрафил был настолько увлечен религиозным радикализмом, что даже уговаривал отца уйти в отставку, уверяя его, что заработанные им деньги Аллаху неугодны.
По счастью для семейного капитала, отец проигнорировал советы сына…
Позже Исрафил навсегда покинул Азербайджан и обосновался в Турции, где начал заниматься крупным отельным и торговым бизнесом.