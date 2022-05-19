В Шуше обсудили возрождение культурной среды

19 мая в культурной столице Азербайджана Шуше стартовала международная конференция на тему «Развитие постконфликтной гуманитарной повестки: устойчивое развитие через возрождение культурной среды». Мероприятие открыл начальник Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Азад Джафарли. Выступая на конференции, министр культуры Анар Каримов поприветствовал участников международного мероприятия в Шуше:

«Почему Шуша так важна для нас? Потому что Шуша – это суть, богатство и наследие азербайджанской культуры. Каждый камень этого города нам так дорог, что даже в годы Отечественной войны наша доблестная Армия старалась не повредить наши исторические памятники, используя только легкое оружие. Сегодня на основе плана, утвержденного Президентом Ильхамом Алиевым, в Шуше проводятся масштабные работы по реконструкции. Большое внимание уделяется реконструкции инфраструктуры в городе. В настоящее время здесь начато строительство объектов социальной инфраструктуры. Эти восстановительные работы позволят нашим соотечественникам, некогда изгнанным из Шуши, вернуться в свои дома с полным комфортом. Уверен, что атмосфера в Шуше окажет на вас положительное влияние, и мы продолжим встречаться с вами на многих мероприятиях в этой сфере».

Затем международная конференция продолжила свою работу панельным заседанием. Модератором встречи выступила член правления Центра анализа международных отношений Эсмира Джафарова, выступили Гюнай Эфендиева, генеральный директор Международного центра защиты и реставрации культурных ценностей (ICCROM) Эббер Ндоро и другие гости. В ходе своего выступления на освобожденных территориях Карабахского экономического района (кроме Шушинского района) специальный посланник президента Азербайджана Эмин Гусейнов рассказал о сохранении наших национальных конных игр, восстановлении древних конноспортивных традиций, популяризации конного туризма в нашей стране. Он сообщил, что игра в човкен с карабахским конем в 2013 году была внесена ЮНЕСКО в «Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране».

Эмин Гусейнов также отметил важный вклад первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева и посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой в защиту и популяризацию наших национально-культурных ценностей. Верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос в видеообращении к участникам конференции выразил сожаление по поводу невозможности присутствовать на мероприятии в Шуше. Высоко оценив сотрудничество с Азербайджаном в сфере межкультурного диалога, Моратинос подчеркнул, что они поддерживают Азербайджан, призывающий к миру во всем мире. Он отметил, что для восстановления исторического наследия на освобожденных территориях, а также для восстановления культурного духа необходимо установить мир.

Отметим, что 20 мая в Шуше продолжится международная конференция «Развитие постконфликтной гуманитарной повестки: устойчивое развитие через возрождение культурной среды».