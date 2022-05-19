Ульвия Худиева, собкор 22:24

Длившаяся несколько лет пандемия коронавируса, похоже, подходит к концу. Но теперь ученых беспокоит, так называемая, обезьянья оспа – болезнь, о которой Билл Гейтс предупреждал, как о «биологическом оружии». После Великобритании, Португалии и Испании эта болезнь впервые была зарегистрирована в Канаде и Соединенных Штатах. Так, в Англии, Португалии, Испании, Канаде, Швеции и США уже выявлены 32 подтвержденных случая заражения.

Обезьянья оспа принципиально отличается от коронавируса, поскольку коронавирус – это РНК, а обезьянья оспа – ДНК-вирус. Профессор Дерья Унутма, иммунолог и исследователь из лаборатории Джексона в США, сказал, что название вируса связано с тем, что впервые он был обнаружен у обезьян. На самом деле, люди заражаются этой болезнью от мышей, крыс и белок. Передача вируса от человека к человеку до сих пор считалась редкостью. Пока ученые не могут ответить на вопрос, может ли обезьянья оспа мутировать или быстро распространяться?!

Как заявил haqqin.az Джалал Исаев, заведующий кафедрой инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета, обезьянью оспу нельзя считать серьезной угрозой для Азербайджана, как, впрочем, и для других стран. Тем не менее, опыт COVID показывает, что поведение вирусов порой может быть крайне непредсказуемым. «Вирус обезьяньей оспы передается при тесном контакте и очень редко встречается у людей, - говорит Исаев. – Однако уровень смертности среди инфицированных может колебаться от 1 до 10 процентов. Кроме того, вирус может вызывать другие серьезные симптомы», По словам эксперта, заболевание зарегистрировано в нескольких странах Европы и вряд ли распространится в ближайшее время по всему миру. Основные проявления обезьяньей оспы – лихорадка, слабость, боль. Затем появляются высыпания на разных участках тела. Сыпь ослабевает, затем утолщается и оставляет после себя шрамы. В период появления высыпаний болезнь протекает тяжело. То есть, она может стать причиной смерти больного, дав различные осложнения. Эксперт отметил, что ничего не может сказать о том, попадет ли вирус в Азербайджан. Вместе с тем, Исаев считает, что люди в любом случае должны быть проинформированы. Тот, кто привит от полиомиелита, менее подвержен этому заболеванию, поскольку речь идет о родственных вирусах. Ляман Галимова, инфекционист и эксперт Минздрава, рассказала, что вирус проявляет себя лихорадкой, головной болью, болями в спине и мышцах, отечностью и слабостью.