Около 190 спортсменов из 19 команд МЧС приняли участие в чемпионате, организованном профсоюзом МЧС и спортивно-оздоровительным клубом – при поддержке Министерства молодежи и спорта и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана. В финальном этапе чемпионата приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, начальник спортивно-оздоровительного клуба МЧС полковник Физули Мусаев, председатель профсоюза МЧС Мехман Исмаилов, технический директор Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Джахангир Гасанзаде и представители структур, которые представляли команды-участницы. Главным судьей чемпионата был Бабек Гулиев.

Участники подчеркнули, что исторические достижения современного Азербайджана связаны с именем Гейдара Алиева. Отмечено, что оживление во всех сферах общественно-политической, экономической и культурной жизни нашего народа в последние десятилетия связано с именем общенационального лидера. Выступавшие говорили о важной работе, проделанной достойным преемником великого лидера Гейдара Алиева, президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым на благо нашего государства и народа.

Начальник Спортивно-оздоровительного клуба МЧС полковник Физули Мусаев поблагодарил министра молодежи и спорта Фарида Гаибова и технического директора АФФА Джахангира Гасанзаде за поддержку в проведении чемпионата и вручил им памятные подарки.

Отметим, что команды, участвовавшие в чемпионате, были разделены на 4 группы. В следующий раунд вышли обладатели 1 и 2 мест из 4 групп. В матче за 3-е место команда Особой аварийно-спасательной службы одержала победу над командой Войск гражданской обороны и завоевала бронзовую медаль чемпионата. В финале команда Департамента материально-технического обеспечения одержала победу над командой Государственной противопожарной службы и стала чемпионом.

Лучшим вратарем чемпионата стал Вугар Гадашли, главным бомбардиром – Турхан Алиев, игроком-ветераном – Расим Алиев. Лучшим коллективом стала команда Войск гражданской обороны.

Победителям были вручены кубки, медали и ценные подарки.