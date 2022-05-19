В мероприятии приняли участие видные общественно-политические деятели и ученые России, соратники, работавшие с Гейдаром Алиевым в разные периоды, представители азербайджанской диаспоры и сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в России, дипломатический корпус был представлен высокопоставленными представителями Узбекистана, Молдовы, Турции, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Джибути.

Накануне посольством совместно с представительством Фонда Гейдара Алиева в России было организовано мероприятие, посвященное презентации книги «Культура диалога культур в глобализирующемся мире», издание которой приурочено к 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Открывший мероприятие посол Полад Бюльбюльоглы рассказал собравшимся гостям о богатом жизненном пути Гейдара Алиева и сообщил, что кроме выдающихся заслуг в период Советского Союза, когда общенациональный лидер, будучи руководителем Азербайджана, смог вывести республику по всем показателям в число самых передовых и значимых среди 15 республик, вернувшись к руководству страной в 1993 году совершенно в новых условиях и в критический момент развала и хаоса сумел благодаря своей мудрости, опыту и авторитету в короткое время поднять страну на совершенно другой уровень.

Он создал основу того развития, которое позволило сегодняшнему Азербайджану вернуть оккупированные территории и начать созидательную работу на возвращенных землях.

Полад Бюльбюльоглы, проинформировав гостей о представленной книге, отметил, что данная книга подготовлена на основе материалов Международной научной конференции, которая вот уже в 4-ый раз проходит при поддержке Российского представительства Фонда Гейдара Алиева.

На мероприятии выступили доктор философских наук, профессор кафедры философии Московского Университета МВД России имени В.Я. Кикотя Виталий Бельский, доктор философских наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Чумаков, исполнительный директор Института Философии и Социологии НАНА Эйнулла Мадатли.

После официальной части мероприятия для гостей был организован прием.