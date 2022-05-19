Шойгу доложил Путину о захвате «Азовстали»

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината «Азовсталь» и Мариуполя от украинских бойцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

«О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину», – сказал он.